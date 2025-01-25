В Чехии могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину.

Об этом изданию Deník N сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе.

Создание центра возвращения готовится также и в Берлине. Издание пишет, что Украина также обсудила проект с Польшей.

Реклама:

Новосозданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, сейчас в стране находится около 390 тысяч люлей из Украины с временной защитой.

В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.