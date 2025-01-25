У Чехії можуть створити центри повернення для українських біженців

У Чехії можуть бути створені центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину.

Про це виданню Deník N повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня.

Створення центру повернення також готується в Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.

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Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч люлей з України з тимчасовим захистом.

Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.