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У Чехії можуть створити центри повернення для українських біженців

Новини — Субота, 25 січня 2025, 11:52 — Уляна Кричковська

У Чехії можуть бути створені центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. 

Про це виданню Deník N повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня. 

Створення центру повернення також готується в Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.

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Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами. 

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч люлей з України з тимчасовим захистом. 

Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.

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