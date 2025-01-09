В МКС прокомментировали просьбу Дуды не арестовывать Нетаньяху в Польше

Представитель Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла заявил, что МУС полагается на государства в обеспечении выполнения своих решений.

Об этом он сказал в ответ на вопрос Укринформа по просьбе президента Польши Анджея Дуды не арестовывать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, если он приедет на годовщину освобождения Освенцима, передает "Европейская правда".

На вопрос журналистов, представитель МУС заявил, что суд полагается на государства в обеспечении выполнения своих решений.

"Это не только юридическое обязательство перед Судом в соответствии с Римским статутом, но и перед другими государствами-участниками. Если у государств возникают беспокойства относительно сотрудничества с Судом, они могут своевременно и эффективно проконсультироваться с Судом", – заявил он.

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Однако по словам Фади эль-Абдалла, государства не могут в одностороннем порядке определять обоснованность правовых решений МУС.

"Как указано в статье 119 Устава, "любой спор, касающийся судебных функций Суда, решается по решению Суда", – подытожил спикер МУС.

24 декабря появилось открытое письмо редактора The Washington Times Клиффорда Мэя, в котором тот со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Владислава Теофила Бартошевского утверждал, что Нетаньяху якобы приедет в Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау от нацистов, и Варшава арестует его по ордеру МУС.

В ответ Бартошевский заявил, что никогда такого не говорил, а Нетаньяху и не планирует ехать в Польшу, учитывая ситуацию с безопасностью в Израиле.

9 января в канцелярии Анджея Дуды подтвердили, что польский президент хочет, чтобы Нетаньяху смог беспрепятственно посетить мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц, не боясь ареста по ордеру Международного уголовного суда