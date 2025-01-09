Польша даст Нетаньяху приехать на 80-летие освобождения Аушвица несмотря на ордер МУС
Правительство Польши приняло в четверг, 9 января, постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в чествовании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Как сообщает "Европейская правда", текст постановления опубликовали на сайте польского правительства.
Постановление отмечает, что безопасное участие израильских лидеров в торжествах по случаю 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме рассматривается "как часть чествования еврейского народа, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, совершенного Третьим Рейхом".
В связи с этим "польское правительство заявляет, что обеспечит свободное и безопасное участие высших представителей Израиля в этих торжествах", говорится в документе.
Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.
Польша как государство – участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.
В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.
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