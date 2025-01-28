Трамп снова пошутил о своем третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп в шутку допустил возможность в третий раз принять участие в президентской кампании.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит AFP.

В частности он заявил, что "не на 100 процентов уверен", что конституция запрещает идти на президентский срок, хотя она запрещает это делать.

"Я собрал много денег для следующей гонки, которые, как я предполагаю, не смогу использовать для себя, но я не уверен на 100 процентов, потому что я не знаю... Я думаю, что мне нельзя баллотироваться снова", – сказал Трамп, выступая перед аудиторией республиканцев Конгресса в Майами.

Реклама:

Под смех Трамп повернулся к лидеру республиканцев Майку Джонсону и добавил: "Я не уверен, могу ли я снова баллотироваться? Майк? Мне лучше не втягивать тебя в этот спор".

Трамп уже ранее шутил о возможности в третий раз баллотироваться на пост президента США, хотя это прямо запрещено конституцией.

А недавно республиканец Палаты представителей Энди Оглс предложил изменить конституцию США, чтобы позволить Дональду Трампу переизбраться на третий президентский срок.