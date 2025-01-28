Еврокомиссар призвал к созданию "Европейского космического щита"

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал к созданию "Европейского космического щита" для объединения оборонных усилий в космосе.

Об этом он сказал во время выступления на 17-й Европейской космической конференции, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что хочет начать диалог со странами-членами и космическими командованиями, "чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных".

Он подчеркнул, что эти шаги станут "строительными блоками на пути к европейскому космическому щиту, который объединит наши оборонные усилия в космосе".

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По его словам, страны все больше конкурируют за доминирование в космосе, в частности, Россия и Китай объединились после российского вторжения в Украину для реализации таких проектов, как совместная лунная атомная электростанция, но Европа "не может оставить космос на растерзание агрессивным авторитарным государствам".

"Европа должна сохранить лидерство в космосе", – подчеркнул он.

Кубилюс также высказал предостережение относительно американского миллиардера Илона Маска и других частных предпринимателей с космическими амбициями.

"Космические предприниматели делают захватывающие вещи в космосе", – сказал комиссар и подчеркнул, что хотя „структурные проблемы" сдерживают ЕС, „если мы ничего не сделаем, мы рискуем попасть в стагнацию".

Он также призвал страны-члены "покупать европейское".

В августе 2024 года Британия успешно запустила в космос первый военный спутник.

Пентагон в 2024 году активно расширял возможности для ведения войны в космосе. Американские военные расценивают как угрозу развитие военного потенциала в космосе Китаем и Россией.

В ноябре писали, что Соединенное Королевство готовит запуск нового спутника, который расширит возможности по сбору разведданных.