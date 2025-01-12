Спецпрокурор по делам Трампа подал в отставку

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит, который вел федеральные дела против избранного президента США Дональда Трампа по обвинениям в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года и неправомерном обращении с секретными документами, подал в отставку.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление к окружному судье США Эйлин Кэннон, передает "Европейская правда".

Как рассказало агентство, Смит подал в отставку в пятницу, 10 января, из Министерства юстиции.

На следующий день, 11 января, он обратился к Кэннон с просьбой отменить судебный приказ, который препятствует обнародованию его финального отчета. Соответствующее заявление было подано в федеральный суд в субботу, 11 января.

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Сообщение об отставке Смита появилось в сноске в заявлении, в котором отмечалось, что Специальный советник завершил свою работу, представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января и "отделился" от Министерства юстиции 10 января.

Бывший специальный прокурор Министерства юстиции США, который ранее занимался расследованием военных преступлений, был ответственным за два из четырех уголовных дел, касающихся Трампа после его ухода с поста президента в 2021 году.

Однако, как известно, оба дела были прекращены. Одно из них закрыла судья во Флориде, назначенная Трампом, а другое – Верховный суд США. Он постановил, что бывшие президенты имеют иммунитет от преследований за свои официальные действия.

Ни одно из дел, которые вел Смит, не дошло до суда.

Как пишет агентство, после победы Трампа на ноябрьских выборах, Смит отказался от расследований. Он сослался на правило Министерства юстиции, которое запрещает привлечение к ответственности действующих президентов.

Подав в суд ходатайство о снятии обвинений, команда Смита отметила, что суть дел остается актуальной, но возвращение республиканца в Белый дом делает продолжение рассмотрения невозможным.

Агентство отметило, что отставка Джека Смита из Министерства юстиции не стала неожиданностью. Трамп, который неоднократно называл Смита "сумасшедшим", заявлял о намерении уволить его сразу после возвращения в Белый дом 20 января.

Заметим, 10 января судья Нью-Йорка Хуан Мерчан присудил избранному президенту США наказание в виде "безусловного освобождения" по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

На это Трамп заявил, что судебное решение по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс свидетельствует о безосновательности всего судебного процесса и подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.