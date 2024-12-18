В НАТО подтвердили начало работы структуры по координации помощи Украине

Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), призванный координировать военную поддержку Киева и тренировки военнослужащих, официально начал свою работу.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 18 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек напомнил, что члены Альянса остаются преданными обязательству о предоставлении Украине 40 миллиардов евро помощи в области безопасности в 2024 году.

"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи Украине в области безопасности и тренировок уже функционирует", – добавил Рютте, имея в виду NSATU.

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Напомним, о создании Центра помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Центр, расположенный на американской военной базе в немецком городе Висбаден, будет задействовать около 700 военнослужащих.

Его задачей будет координировать обучение украинских военных и поставки оружия Украине, что предоставляет НАТО большую роль в помощи Киеву на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.