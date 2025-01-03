Глава МИД председательствующей в G7 Канады созвонилась с Сибигой

Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, которая переняла председательство в G7, провела телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом Жоли рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

"С началом председательства Канады в "Большой семерке" мой первый официальный разговор состоялся с Андреем Сибигой. Украина остается приоритетом для G7", – сообщила Жоли.

Дипломаты обсудили текущую ситуацию и потребности на будущее.

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"Канада всегда будет оставаться сильным союзником Украины", – заверила Жоли.

Канада 1 января начала свое председательство в Группе семи, которое продлится в течение всего 2025 года.

Канада входит в новый год в непростой политической ситуации после раскола в команде премьер-министра Джастина Трюдо. Правительство может досрочно уйти в отставку, а его глава Джастин Трюдо – потерять шансы на сохранение должности премьера.