Глава МЗС головуючої в G7 Канади зідзвонилась з Сибігою
Мелані Жолі, міністерка закордонних справ Канади, яка перейняла головування в G7, провела телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою.
Про це Жолі розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
"З початком головування Канади у "Великій сімці" моя перша офіційна розмова відбулася з Андрієм Сибігою. Україна залишається пріоритетом для G7", – повідомила Жолі.
Дипломати обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє.
"Канада завжди залишатиметься сильним союзником України", – запевнила Жолі.
Канада 1 січня почала своє головування у Групі семи, що триватиме протягом всього 2025 року.
Канада входить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу у команді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Уряд може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо – втратити шанси на збереження посади прем'єра.