Глава МЗС головуючої в G7 Канади зідзвонилась з Сибігою

Мелані Жолі, міністерка закордонних справ Канади, яка перейняла головування в G7, провела телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Про це Жолі розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

"З початком головування Канади у "Великій сімці" моя перша офіційна розмова відбулася з Андрієм Сибігою. Україна залишається пріоритетом для G7", – повідомила Жолі.

Дипломати обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє.

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"Канада завжди залишатиметься сильним союзником України", – запевнила Жолі.

Канада 1 січня почала своє головування у Групі семи, що триватиме протягом всього 2025 року.

Канада входить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу у команді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Уряд може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо – втратити шанси на збереження посади прем'єра.