79% немцев считают Россию самой большой в мире угрозой для мира

Подавляющее большинство немцев видят в России самую большую угрозу для мира в мире и все меньше чувствуют себя в безопасности.

Таковы результаты опроса Института Алленсбаха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FAZ.

Захватническая война России против Украины, переизбрание Дональда Трампа президентом США и то, что большинство считает недостаточной подготовкой к войне и катастрофам, способствуют уменьшению чувства безопасности у граждан Германии.

Согласно опросу, доля населения, которое чувствует себя в безопасности в Германии, упала на один процентный пункт до 60% по сравнению с 2024 годом. В период с 2019 по 2022 год этот показатель составлял от 71 до 82%.

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Согласно опросу, 61% немцев в настоящее время очень обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в военные конфликты. Также 79% опрошенных считают, что Россия сейчас представляет наибольшую угрозу миру в мире.

Доля людей, которые убеждены, что США представляют наибольшую угрозу миру во всем мире, чрезвычайно выросла в период между 2024 годом и нынешним опросом – с 24 до 46%. "Немцы больше не верят в США как в надежного партнера по альянсу", – сказал основатель Центра стратегии и высшего лидерства Клаус Швайнсберг.

Однако доверие к НАТО все еще остается незыблемым.

Согласно данным, лишь каждый десятый гражданин Германии считает, что Германия хорошо подготовлена к войне или катастрофам. 43% опрошенных заявили, что Германия "не очень хорошо" подготовлена к такой ситуации. Еще 39% считают, что их страна подготовлена "совсем плохо".

Граждане подозревают недостатки, в частности, в планах оказания медицинской помощи в случае катастрофы и в защите важных объектов от кибератак.

"Обеспечение безопасности является одной из центральных задач государства, и у граждан все чаще складывается впечатление, что в этом вопросе не хватает последовательности", – отметила Рената Кехер, исполнительный директор Института демоскопии Алленсбаха.

Напомним, осенью прошлого года опасения возможной войны в Европе оказалось на первом месте среди проблем, которые беспокоят немецкую молодежь.

Другой опрос показал, что готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.