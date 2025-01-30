Литва передала Украине переносные ЗРК малой дальности

Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает "Европейская правда".

В четверг, 30 января, Минобороны Литвы заявило о передаче Украине "жизненно важной поддержки".

"Новая поставка современных переносных зенитно-ракетных комплексов с ракетами прибыла в Украину, усиливая ее способность противостоять грубой российской агрессии", – заявили там.

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Фото: Х

Также там отметили, что Литва планирует в 2025 году усиливать украинские потребности в противовоздушной обороне, боеприпасах и беспилотниках.

Кроме этого, страна планирует одновременно поддерживать оборонную промышленность Украины через финансирование вооружений, произведенных в Украине.

"Литва сделает вклад в Коалицию по противоминной деятельности, которую она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие коалиции вооруженных сил, членом которых она является. Военная помощь также будет предоставляться через международные фонды и коллективные инициативы, будет продолжаться подготовка украинских военных и реабилитация раненых солдат", – добавили в оборонном ведомстве Литвы.

В конце ноября 2024 года Литва передала Украине новую партию военной помощи с генераторами, запчастями к бронетранспортерам М113, оружием и боеприпасами.

20 января 2025 года писали, что в Украину поступил новый пакет военной помощи от Литвы. Этот пакет помощи содержал беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для армии.