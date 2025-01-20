Украина получила от Литвы новый пакет помощи с дронами местного производства

В конце прошлой недели в Украину поступил новый пакет военной помощи от Литвы.

Об этом сообщили в пресс-службе литовского Министерства обороны, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи содержит беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для армии.

Минобороны Литвы

"Мы не можем замедлять нашу поддержку Украины, потому что гарантировать безопасность Украины означает заботиться о нашей собственной безопасности", – сказала министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

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По ее словам, также были устранены бюрократические преграды, и отныне помощь будет поступать в Украину еще быстрее.

Литва планирует в этом году сделать основными направлениями поддержки Украины противовоздушную оборону, боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами, а также поддержку украинской оборонной промышленности через финансирование вооружений, произведенных в Украине.

Напомним, в конце 2024 года новосозданное правительство Литвы почти в полном составе приезжало в Киев.

В конце ноября Литва передала Украине новую партию военной помощи с генераторами, запчастями к бронетранспортерам М113, оружием и боеприпасами.