ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на исследования в сфере обороны

Европейская комиссия в четверг, 30 января, приняла пятую годовую Рабочую программу в рамках Европейского оборонного фонда, которая предусматривает выделение более 1 миллиарда евро на совместные оборонные научно-исследовательские разработки.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Одобренная исполнительным органом ЕС Рабочая программа Европейского оборонного фонда на 2025 год предусматривает "значительное дополнительное финансирование на поддержку развития критически важных оборонных технологий и сил и средств", говорится в сообщении.

Среди прочего, около 100 миллионов евро будет выделено на каждую из таких важных сфер, как наземные боевые действия, космические, воздушные и морские боевые действия, а также энергетическая устойчивость и экологический переход.

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Кроме того, более 40 миллионов евро финансирования ЕС выделяется на научно-исследовательские работы в критически важных сферах текущего и будущего оперативного контекста, таких как кибернетика, морские бои, подводные бои, моделирование и тренировки, современные пассивные и активные датчики.

Финансирование будут получать проекты по заявкам, которые можно будет подать с середины февраля по 16 октября 2025 года.

Напомним, Европейский оборонный фонд, созданный в 2017 году, является инструментом Европейской комиссии для поддержки совместных оборонных исследований и разработок.

На период 2021-2027 годов общий бюджет Фонда составляет около 7,3 миллиарда евро. С учетом последнего решения Еврокомиссии в рамках Европейского оборонного фонда уже было выделено 5,4 миллиарда евро.

Недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейский оборонный фонд в размере не менее 100 миллиардов евро по образцу Европейского фонда реагирования на пандемию.