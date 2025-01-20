Премьер Греции предлагает создать оборонный фонд ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предлагает создать европейский оборонный фонд в размере не менее 100 млрд евро по образцу Европейского фонда реагирования на пандемию (RRF).

Заявление главы правительства Греции приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

По его словам, создание такого фонда было бы ответом на призывы к увеличению расходов на оборону в Европе.

"Нам нужен небольшой, сфокусированный европейский оборонный фонд, подобный RRF, финансируемый за счет совместных европейских займов", – отметил Мицотакис в подкасте Table Briefings.

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Он отметил, что создание RRF было большим успехом.

"Нам нужно посмотреть на то, что мы сделали, и подумать о следующем дне. Оборона – ключевой приоритет для всех нас", – резюмировал он.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа".

А новоизбранный американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону как минимум до 5% от ВВП.