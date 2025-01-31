Госсекретарь США: обе стороны платят страшную цену в войне, обе должны уступить

Госсекретарь США Марко Рубио повторил, что война в Украине должна завершиться переговорами, и обе стороны должны будут чем-то уступить.

Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Мегин Келли, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что сейчас речь идет о затяжной войне и даже хуже, поскольку Украина продолжает терять территории, и с этим, по его мнению, должны согласиться даже демократы.

Он отметил, что содеянное Путиным – это ужасно, но по мнению госсекретаря, США и Запад в войне тоже допустили ошибки.

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"Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, вернуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014-м, когда Россия захватила Крым", – отметил Рубио.

Но в результате, по его словам, все переросло в ситуацию, когда последние полтора года речь идет о финансировании затяжной войны.

"Обе стороны платят страшную цену в этой войне, обе стороны понимают, что они не достигнут своих максималистских целей и нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это может быть возможно.

Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь", – подчеркнул Рубио.

Напомним, во время первого разговора во вторник, 28 января, главный дипломат ЕС Кая Каллас и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили необходимость дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.

Ранее Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.

Ключевой миссией для Госдепа США Рубио назвал "продвижение наших национальных интересов".