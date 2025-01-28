Bloomberg: топдипломати ЄС і США обговорили посилення тиску на Росію

Під час першої розмови у вівторок, 28 січня, головна дипломатка ЄС Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо обговорили необхідність далі тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.

Про це агентству Bloomberg повідомив посадовець ЄС на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами джерела Bloomberg, Каллас і Рубіо погодились із необхідністю "продовжувати максимальний тиск на Росію для досягнення справедливого і стійкого миру в Україні".

Також сторони говорили про зміцнення співпраці між ЄС і США, поділилися зовнішньополітичними пріоритетами і викликами, які кидає Китай, додав співрозмовник агентства.

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Сама Каллас сказала, що провела "гарну розмову" з новим державним секретарем і обговорила війну Росії проти України, а також загрози з боку Ірану та Китаю.

Топдипломатка ЄС також висловлювала сподівання, що з підтримкою Євросоюзу Україна здатна виграти війну проти Росії.