Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek

В четверг французская служба по контролю за соблюдением конфиденциальности заявила, что опросит китайскую компанию DeepSeek, чат-бот которой стремительно стал популярным в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и возможные риски для конфиденциальности пользователей.

"Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, которая предлагает чат-бот DeepSeek", – отметили в ведомстве.

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Сообщалось также, что итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.

ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.

Также стоит отметить, что другое китайское приложение TikTok, которое имеет более миллиарда активных пользователей по всему миру, ранее попало под огонь критики в США из-за обвинений в шпионаже в пользу Китая.

А в Европейском Союзе против платформы начали расследование в связи с утверждениями, что ее использовали для влияния на президентские выборы в Румынии в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску.