Сара Вагенкнехт, лидер немецкого ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, хочет изменить название своей политсилы.

Заявление Вагенкнехт приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

На немецком название партии звучит как Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Основательница политсилы хочет сохранить аббревиатуру.

"Мы, конечно, не будем менять аббревиатуру. Мы рады, что люди теперь знают, кто такие BSW", – сказала она.

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По словам Вагенкнехт, одна из идей для нового названия – Альянс за безопасность и процветание (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand), но окончательно в партии еще не решили.

Сару Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

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