Немецкая "подруга Путина" продвигает пророссийский "мирный план" для Украины

Леворадикальная лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт, которую в медиа называют "подругой Путина" за прокремлевскую позицию, предложила пророссийский "мирный план" для Украины.

Об этом она рассказала в интервью Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

Вагенкнехт выдвинула идею предложить Владимиру Путину, что Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Тогда, по мнению Вагенкнехт, следует начинать переговоры по территориям, которые оккупировала Россия. "И тогда вам придется вести переговоры о том, что происходит в районах, где сейчас находятся россияне", – сказала она.

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Вагенкнехт считает правильным "спросить людей на Донбассе и в Крыму, к какой стране они хотят принадлежать, на референдуме под наблюдением ООН".

Напомним, что после российской оккупации в эти регионы Россия годами заселяла своих граждан, тогда как украинцы были вынуждены их покинуть.

На вопрос, на какие уступки, по ее мнению, должна пойти Украина, чтобы сделать мир возможным, Вагенкнехт ответила: "Она должна быть готова к переговорам и компромиссу – особенно относительно своей цели по членству в НАТО".

Она также раскритиковала стратегию поставки Украине оружия для победы в войне и оставила открытым вопрос, должна ли пойти Россия на какие-то уступки и на какие.

Стоит отметить, что на последних местных выборах в Саксонии и Тюрингии партия Вагенкнехт получила значительные позиции и будет играть важную роль в формировании коалиций.

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) возможна после местных выборов.

А вот десятки политиков ХДС – против альянса с партией Вагенкнехт.