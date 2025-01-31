Партія німецької "подруги Путіна" хоче змінити назву

Сара Вагенкнехт, лідерка німецького ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, хоче змінити назву своєї політсили.

Заяву Вагенкнехт наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

Німецькою назва партії звучить як Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Засновниця політсили хоче зберегти абревіатуру.

"Ми, звичайно, не будемо змінювати абревіатуру. Ми раді, що люди тепер знають, хто такі BSW", – сказала вона.

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За словами Вагенкнехт, одна з ідей для нової назви – Альянс за безпеку і процвітання (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand), але остаточно у партії ще не вирішили.

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

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