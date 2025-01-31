В Эстонии в украинском ресторане произошел пожар, полиция подозревает поджог

В пятницу, 31 января, произошел пожар в украинском ресторане "Слава Украине" в таллиннском районе Теллискиви в Эстонии, полиция подозревает поджог.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова правоохранителей, пишет "Европейская правда".

Как заявила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Бритта Сепп, полиция получила сообщение о пожаре рано утром 31 января в 04:45 на севере Таллинна.

"По предварительной информации, это мог быть поджог. Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного производства по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это предварительная правовая оценка, поскольку продолжается сбор доказательств", – отметила она.

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Фото: ERR

Сиим Палу, руководитель отдела по связям с общественностью Северного спасательного центра, рассказал, что в 04:45 ночи в центр спасения поступило сообщение о том, что в здании на севере Таллинна сработала автоматическая пожарная сигнализация. На вызов выехали спасатели Центральной городской службы спасения.

"На месте происшествия внутри здания был виден огонь и работали спринклеры. Спасатели выбили двери и обнаружили пожар в ресторане на втором этаже. Пожар охватил только часть ресторана, но дым распространялся в отель на втором этаже", – сказал он.

Пожар удалось ликвидировать.

Фото: ERR

7 января в центре приема искателей убежища в нидерландском Эйндховене ненадолго вспыхнул пожар, полиция арестовала мужчину по подозрению в поджоге.

29 января в Молдове объявили официальные обвинения пятерым людям, которые планировали устроить поджог возле Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов 2024 года.