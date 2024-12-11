Ле Пен безоговорочно лидирует в президентском рейтинге Франции

На фоне напряженной политической ситуации, связанной со свержением правительства Мишеля Барнье, французов спросили об их симпатиях на предстоящих президентских выборах – безоговорочным лидером оказалась ультраправая Марин Ле Пен.

Опрос был проведен Ifop для Le Figaro и радиостанции Sud, пишет "Европейская правда".

Это первый опрос, который измеряет настроения французов перед следующими президентскими выборами после того, как было свергнуто правительство Барнье.

Марин Ле Пен, которая пользуется поддержкой широкого электората, занимает лидерскую позицию и имеет рекордно высокие показатели: уровень ее поддержки колеблется от 35% до 38%.

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Бывший премьер Эдуар Филипп имеет от 24% до 26%. Еще один экс-премьер Габриэль Атталь теряет свои позиции, имея 20% поддержки (по сравнению с 24% в сентябре).

Лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон имеет поддержку всего 11%-12% избирателей.

Это означает, что рейтинг Ле Пен не пострадал от голосования ее "Национального объединения" за отставку правительства Барнье.

Президент Эмманюэль Макрон пообещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.

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