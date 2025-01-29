В Дании почти сотня школ получили письма с угрозами взрывчаткой

Около 80 учебных заведений по всей территории Дании получили электронные письма о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

По состоянию на день среды было известно о 81 письме с угрозами, их получили учебные заведения различного типа по всей территории страны.

Полиция Восточной Ютландии, ведущая расследование, в течение вторника получила сообщение о 30 таких писем, за среду – еще 51. Многие заведения после этого отправили учеников домой.

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В полиции предположили, что случаев может быть и больше – часть писем могли автоматически попасть в спам, и призывают сообщать о каждом таком сообщении.

Предполагают, что по крайней мере часть писем рассылал один и тот же человек, потому что формулировки совпадают. Содержание сообщений не раскрывают, кроме того, что речь шла об угрозе, связанной со взрывчаткой.

В понедельник 27 января рассылку о "заминировании" получили сотни учебных заведений в Словении, а на предыдущей неделе – более 100 школ в Венгрии.