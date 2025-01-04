Axios: Гендиректор Apple пожертвует миллион долларов на инаугурацию Трампа

Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует 1 миллион долларов инаугурационному комитету новоизбранного президента Трампа.

Об этом сообщили Axios источники, знакомые с информацией о пожертвовании, пишет "Европейская правда".

Пожертвование отражает длительные отношения сотрудничества между Трампом и Куком, которые включали много встреч во время первого срока Трампа, а также ужин в Мар-а-Лаго в прошлом месяце.

Другие руководители и компании сделали семизначные взносы на инаугурацию, пытаясь навести мосты с новой администрацией.

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По словам источников, Кук считает инаугурацию великой американской традицией и делает пожертвования на ее проведение в духе единства. Ожидается, что компания Apple не будет делать свое пожертвование.

Apple, вносящая огромный вклад в экономику США, является крупнейшим налогоплательщиком в США и мире.

В статье The Wall Street Journal вскоре после выборов в США под заголовком "Как Тим Кук сломал кодекс работы с Трампом" отмечалось, что генеральный директор Apple потратил годы на построение личных отношений с Трампом.

Кук однажды подарил президенту компьютер Mac Pro стоимостью 5 999 долларов, изготовленный на заводе в Остине, который они посетили в 2019 году.

Среди других спонсоров инаугурации – Amazon, Meta, Uber и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, Goldman Sachs, Bank of America. Toyota, Ford и GM также пожертвовали по меньшей мере 1 миллион долларов.

Напомним, Трамп запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.

Трамп также жаловался на то, что в день его инаугурации национальные флаги будут приспущены из-за траура в связи со смертью экс-президента Джимми Картера.