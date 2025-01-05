Канцлер Австрии уходит в отставку после провала переговоров о коалиции без ультраправых

Австрийский канцлер Карл Негаммер заявил о сложении полномочий после неудачных переговоров о формировании коалиции без участия ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ).

Об этом Негаммер заявил в видеообращении вечером в субботу, 4 января, сообщает "Европейская правда".

Канцлер Австрии и лидер консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) заявил, что вел коалиционные переговоры "долго и честно", но с социал-демократами (SPÖ) "невозможно договориться по ключевым вопросам".

"Народная партия придерживается своих обещаний: Мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на новые налоги. Поэтому мы завершаем переговоры с SPÖ и не будем их продолжать", – подчеркнул он.

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Негаммер также анонсировал, что подаст в отставку с поста канцлера и лидера своей Австрийской народной партии "в ближайшие дни, чтобы обеспечить упорядоченный переход".

Как передает Reuters, лидер Социал-демократической партии Австрии Андреас Баблер на пресс-конференции в субботу подтвердил провал коалиционных переговоров, обвинив консерваторов в стремлении сэкономить на пенсиях и зарплатах для учителей и полицейских.

Зато лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль сравнил проваленные коалиционные переговоры с трехпартийной коалицией в Германии и заявил, что стратегия сдерживания австрийских ультраправых потерпела неудачу.

"Александр Ван дер Беллен несет значительную долю ответственности за возникший хаос и потерянное время... После сегодняшних событий он находится под давлением и вынужден действовать", – добавил Кикль, имея в виду президента Австрии, который и поручил Негаммеру вести переговоры о коалиции.

Напомним, что переговоры велись между консерваторами, социал-демократами и либеральной партией NEOS.

Но последняя на этой неделе заявила о выходе из переговоров, заявив о неконструктивном поведении некоторых представителей социал-демократов. В то же время NEOS не исключила возможность сотрудничества с будущим правительством, поэтому переговоры между ÖVP и SPÖ продолжались.

Нынешняя ситуация увеличивает вероятность досрочных выборов в парламент Австрии. Хотя ультраправая Австрийская партия свободы победила на предыдущих выборах, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.