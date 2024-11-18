В Австрии официально начали переговоры о коалиции без ультраправых

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либералы (NEOS) официально начали переговоры о формировании коалиции после того, как победителю парламентских выборов – ультраправой Австрийской партии свободы – не удалось заручиться большинством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

На пресс-конференции в понедельник, 18 ноября, лидер Австрийской народной партии и нынешний глава правительства Карл Нехаммер заявил о завершении предварительных переговоров с социал-демократами и либералами.

"Мы... официально начинаем коалиционные переговоры с SPÖ и NEOS", – заявил он на совместной пресс-конференции с лидерами этих партий.

Реклама:

Этот шаг означает, что переговоры перейдут к более широкому формату, где каждая из трех партий будет обсуждать конкретные темы будущего коалиционного правительства.

Пока остается непонятным, как долго будут продолжаться переговоры. Нехаммер ранее говорил, что Австрию ждет "долгий и, возможно, часто очень тернистый путь" к формированию правительства.

Напомним, ультраправая Австрийская партия свободы заняла первое место на парламентских выборах в сентябре, получив около 29% голосов. Для формирования правительства она нуждалась в другой партии, но на ее условиях никто не захотел начинать переговоры о коалиции.

После этого австрийский президент Александер ван дер Беллен поручил Нехаммеру как лидеру Австрийской народной партии, занявшей второе место, сформировать правительство без участия ультраправых.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.