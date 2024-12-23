СМИ: Лидеры партий правящей коалиции Румынии согласовали общего кандидата в президенты

Лидеры партий, входящих в правительственную коалицию Румынии, договорились о едином кандидате на президентских выборах, и им станет либерал Крин Антонеску.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hotnews.ro со ссылкой на источники.

"Социал-демократическая партия, Национальная либеральная партия, этническая венгерская партия UDMR и группа нацменьшинств договорились о едином кандидате в президенты в лице Крина Антонеску", – сообщили политические источники.

Решение будет проголосовано на форумах руководства каждой партии.

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Бывший лидер Либеральной партии Крин Антонеску, который много лет находился вне поля зрения общественности, подтвердил в воскресенье, что существует "сложная" дискуссия по поводу его кандидатуры на президентских выборах 2025 года со стороны формирований, входящих в проевропейскую коалицию.

"Это сложная дискуссия, которая также предусматривает формирование правительства как приоритет. Мы договорились о том, что каждый из нас должен сообщить в конце этих дискуссий", – сказал Антонеску в интервью "Радио Свобода".

13 декабря бывший лидер либералов заявил в эфире телеканала Digi24, что до этого момента ему не предлагали баллотироваться на президентских выборах 2025 года, и он уточнит, заинтересован ли он в этом, только когда ему поступит такое предложение.

Напомним, после парламентских выборов в начале декабря проевропейские партии PSD, Союз спасения Румынии (USR), PNL, UDMR и представители национальных меньшинств достигли договоренности о коалиции.

В подписанной резолюции они задекларировали намерения обеспечить стабильное правительство, защитить европейский курс Румынии и не допустить ее международной изоляции.

О рисках этого заговорили из-за неожиданного лидерства в первом туре президентских выборов ультраправого кандидата Келина Джорджеску и второго места ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) на парламентских выборах.

Но Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Джорджеску.