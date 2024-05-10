В Пентагоне уточнили, поставки какого оружия Израилю приостановили

В Пентагоне рассказали, что на фоне подготовки Израиля к наземной операции в городе Рафах США приостановили поставки ему партии из 3500 тысяч бомб разного веса.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Пентагона Пат Райдер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, партия, поставки которой приостановили, состояла из 1800 бомб весом 2000 фунтов (более 900 кг) и 1700 бомб весом 500 фунтов (почти 230 кг).

"Мы еще не приняли окончательного решения относительно того, как поступить с этой поставкой, и, знаете, я не собираюсь вдаваться в предположения", – отметил Райдер.

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Он добавил, что США "высказали свое мнение относительно Рафаха и любых наземных операций там".

В то же время представитель Пентагона добавил, что США в дальнейшем будут стоять с Израилем, "когда речь идет о его обороне".

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

От операции на юге сектора Газа Израиль отговаривают и другие западные партнеры.