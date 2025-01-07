Алиев назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению, которую он назвал "источником угрозы для региона".

Об этом он сказал в интервью азербайджанским телеканалам во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

По словам Алиева, Армения "фактически является источником угрозы для региона", а независимое армянское государство "по сути является фашистским государством", потому что им "в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

"Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет", – добавил он.

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Заявления президента Азербайджана обозначает очередную эскалацию в отношениях Баку и Еревана, которые более года ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

Официальная Армения пока не комментировала заявления азербайджанского президента.

В конце августа 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

Страны фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.