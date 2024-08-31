Армения подала Азербайджану новое предложение для заключения мирного соглашения

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку подписать уже согласованные части проекта мирного договора.

Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу, 31 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

По словам Пашиняна, Армения направила новое предложение Азербайджану "буквально вчера, и объективно официальный Баку даже не успел ознакомиться с сутью этого предложения".

Он напомнил, что в последнем проекте мирного договора из 17 статей 13 полностью согласованы, а еще в трех статьях в основном согласован словарный запас.

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"Суть нашего предложения такова: берем все согласованные статьи и формулировки и подписываем это как мирный договор. Мы считаем это возможным, поскольку в них закреплены все фундаментальные принципы мира между Арменией и Азербайджаном", – объявил премьер Армении.

Пашинян добавил, что Ереван предлагает продолжить обсуждение вопросов, которые не будут охвачены соглашением.

"Предполагается, что после подписания договора будут установлены и дипломатические отношения между двумя странами, что станет дополнительной платформой для обсуждения всех остальных вопросов", – считает он.

С конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В то же время за последние месяцы лидеры обоих государств не встречались, чтобы достичь решающего прогресса.

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