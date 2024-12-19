Европарламент: Действия России в Крыму в отношении крымских татар – военное преступление

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, посвященную 11-му году оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией и ухудшению ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на документ пишет "Европейская правда".

В документе депутаты заявили, что российские оккупационные силы в Крыму произвольно задерживают гражданских лиц, в частности, политически активных членов крымскотатарской общины, журналистов, диссидентов, а также преследуют крымских татар по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

"В российских местах лишения свободы находятся более 200 крымских политзаключенных, в том числе 133 крымских татар и 67 политзаключенных, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем и нуждаются в уходе", – зафиксировано в резолюции.

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В ней также перечислены имена незаконно заключенных крымских активистов, в частности:

Ирины Данилович: журналистки и правозащитницы, которая была похищена в 2022 году российскими спецслужбами и приговорена к более чем шести годам лишения свободы;

Тофика Абдулгазиева: общественного активиста, который был арестован в 2019 году и приговорен к 12 годам лишения свободы по безосновательным обвинениям;

Амета Сулейманова: журналиста, который освещал репрессии против крымских татар и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Европарламент призвал к немедленному освобождению всех крымских политзаключенных, предоставлению им медицинской помощи и разрешению общения с семьями, адвокатами и международными субъектами, включая Международный комитет Красного Креста (МККК) и Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям (РГНИ).

В Европарламенте отметили, что приняли во внимание, что оккупационная власть РФ особенно преследует крымских татар, этнических украинцев и этнические меньшинства, а также силой изменила демографический состав Крыма по этническому принципу неоколониальным способом, что представляет собой военное преступление по международному праву.

"Будущее Крыма должно быть связано с признанием и защитой неотъемлемого права крымских татар на полуостров как свою историческую родину", – задекларировано в тексте.

Резолюция также напоминает о необходимости создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который бы охватил вторжение России в Украину, начиная с 2014 года.

Документ поддержали 446 депутатов, против проголосовали 25, воздержался 51.

В июле 2024 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировала из Крыма советская власть.

В октябре эстонский парламент принял заявление к 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, которую признал актом геноцида.

Сенат Чехии в среду, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.