В Румынии протестуют полицейские, возмущенные сокращением зарплаты

В ряде городов Румынии сотни полицейских вышли на протест, возмущаясь тем, что им больше не будут платить за сверхурочную работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В регионе Яломица офицеры и полицейские отказались выходить на службу. Акции протеста проходят в нескольких учреждениях по всей стране.

Десятки полицейских собрались возле 4-го полицейского участка в Клуж-Напоке. Они недовольны, что принятый правительством пакет жестких мер экономии (Ordonanta Trenulet) резко сокращает их доходы.

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Полицейские утверждают, что они не получают надбавку за часы, отработанные в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Некоторые из присутствующих на акции протеста заявили, что их доходы сократятся до 2 тысяч леев в некоторых случаях, после десятилетий выслуги лет.

Кроме того, сотрудники пенитенциарных учреждений также начали протесты.

В Румынии на 2025 год предусмотрены жесткие меры, предусматривающие заморозку уровня зарплат и неоплату сверхурочных.

Профсоюзы угрожают продолжать эти протесты до тех пор, пока все эти меры не будут отменены.

Напомним, в Грузии, где продолжается политический кризис, граждан призвали 15 января провести всеобщую предупредительную забастовку, чтобы добиться проведения новых выборов и освобождения задержанных протестующих.

Кроме того, в Италии в конце ноября устроили национальную забастовку против бюджетных планов правительства.