В Грузии анонсировали общенациональную забастовку с требованием новых выборов

В Грузии, где продолжается политический кризис, граждан призвали 15 января провести всеобщую предупредительную забастовку, чтобы добиться проведения новых выборов и освобождения задержанных протестующих.

Информацию о запланированной забастовке распространил в социальных сетях ресурс Protest 24, пишет "Европейская правда".

Забастовку планируют объявить 15 января в 15:00. В это время работодатели и их служащие по всей Грузии в течение трех часов не будут работать.

"На 3 часа мы временно закроем двери и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: стагнация экономики; закрытый бизнес; бедность и безработица... Независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником – присоединяйтесь к нам", – говорится в сообщении.

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Бастующие требуют проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих.

Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили и фактического отказа действующей власти от евроинтеграции.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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