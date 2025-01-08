Байден заявил, что мог бы победить Трампа на выборах

Действующий президент США Джо Байден заявил, что верит в то, что мог бы победить Дональда Трампа, если бы остался в президентской гонке.

Об этом Байден сказал в интервью USA Today, сообщает "Европейская правда".

По словам американского президента, его мнение основывается на результатах опросов, с которыми он ознакомился.

"Это самоуверенно, но я думаю, что да", – ответил Байден на вопрос, мог бы он победить Трампа, который станет его преемником.

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Однако он не выразил такой уверенности, когда его спросили, хватит ли у него сил на следующие четыре года на посту президента.

"Я не знаю", – ответил он.

Напомним, соратники Байдена начали требовать от него сняться с избирательной гонки после провальных дебатов с Трампом летом 2024 года. Байден сначала категорически опровергал такую возможность, но в конце концов объявил, что прекращает участие в президентской кампании.

Его сменила вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на выборах в ноябре.