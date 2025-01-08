США предоставили материалы для восстановления газодобычи в Полтавской области

Агентство США по международному развитию (USAID) доставило ремонтные материалы для энергетиков, чтобы помочь запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области.

Об этом USAID сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметило Агентство США по международному развитию, Полтавской области доставили ремонтные материалы, чтобы помочь энергетикам отремонтировать поврежденные трубопроводы и оборудование, и запустить газодобывающее предприятие.

USAID подчеркнуло, что это предприятие обеспечит газом около 80 тысяч человек в разгар отопительного сезона.

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Фото: Х

В середине декабря информировали, что USAID передало 10 автономных сварочных аппаратов, которые помогут в быстром ремонте украинской энергетической инфраструктуры.

Недавно USAID предоставило пикапы операторам распределительных систем, которые обеспечивают электроэнергией дома более 7 млн украинцев в двух областях.