Страны Северной Европы усилили надзор за подводной инфраструктурой и "теневым флотом"

Страны Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) – формата, объединяющего Северную Европу, Британию и Нидерланды, – запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры с помощью новейшей системы, которая поможет выявлять потенциальные угрозы и быстро замечать подозрительные действия судов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Великобритании, которая играет ведущую роль в этом формате.

В рамках операции Nordic Warden, которую фактически запустили еще на прошлой неделе, будут отслеживать данные из ряда источников и – используя в том числе инструменты искусственного интеллекта – высчитывать риски, которые может представлять то или иное судно, следующее через определенную зону.

Ключевым поводом для запуска инструмента стало повреждение подводной ЛЭП Estlink-2 и нескольких подводных кабелей связи в Финском заливе 25 декабря 2024 года. Эта деятельность станет дополнением к мероприятиям на национальном уровне и в рамках НАТО.

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Особое внимание уделяется танкерам, которые причисляют к "теневому флоту" России.

"Конкретные суда, которые считаются принадлежащими к российскому "теневому флоту", внесены в систему, чтобы за ними можно было пристально следить, когда они входят в ключевые зоны интереса. Если установлено, что есть потенциальные риски, система будет отслеживать подозрительное судно в реальном времени и сразу выдавать предупреждение, о котором узнают страны JEF и союзники в НАТО", – говорится в объявлении.

Под усиленным мониторингом будут 22 ключевые зоны, среди которых – Ла-Манш, Северное море, пролив Каттегат у берегов Дании и другие места в Балтийском море.

"Операция Nordic Warden поможет защититься и от умышленных диверсий, и от случаев вопиющей халатности, которые, как мы видели, могут приводить к повреждению подводных кабелей", – отметил британский министр обороны Джон Хили.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Эстония, Латвия и Литва.

Напомним, неофициально стало известно, что шведское военное судно выловило со дна Финского залива якорь танкера Eagle S, который он, вероятно, "потерял" во время обрыва нескольких подводных кабелей.

Танкер, который считают частью российского "теневого флота", стоит в одной из гаваней возле города Порвоо. Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

На борту танкера продолжается также инспекция Агентства транспорта и связи Traficom, которая сосредоточена на техническом состоянии и соблюдении всех необходимых требований.

Подробнее о рождественском инциденте с оборванными кабелями и ЛЭП в Финском заливе читайте в статье Российская война уходит под воду.