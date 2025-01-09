Министр иностранных дел Британии отказался осудить угрозы Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми не стал осуждать заявления избранного президента США Дональда Трампа, который отказался исключить применение силы для получения Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Лэмми попросили прокомментировать комментарии Трампа, и он ответил: "Я думаю, что это классический Дональд Трамп".

Он пояснил, что избранный президент одержал огромную победу на выборах, увеличив свою поддержку почти во всех демографических группах.

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"Он пришел к власти, четко заявив, что будет работать для людей, которые работают. И он видит национальную экономическую безопасность США в центре внимания", – сказал Лэмми.

"Вот почему он поднимает вопрос о Панамском канале и, я подозреваю, о Гренландии", – добавил он.

Министр отметил, что за "интенсивностью" Трампа стоят "на самом деле достаточно серьезные вопросы национальной безопасности и экономики".

Министр иностранных дел сказал, что будущее Гренландии – это дело ее народа, и добавил: "Ни одна страна НАТО не вступала в войну с момента основания Альянса. И я этого не предвижу".

Когда Лэмми снова спросили о возможном применении силы в отношении Гренландии, он сказал: "Я не занимаюсь осуждением нашего ближайшего союзника".

"Я занимаюсь интерпретацией того, что за этим стоит, и это очень серьезные вопросы национальной экономической безопасности. Это основа, на которой Дональд Трамп победил на выборах", – заявил Лэмми.

Ранее Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

Неофициально сообщалось, что на 9 января Фредериксен собрала на обсуждение угроз Трампа лидеров партий в датском парламенте.