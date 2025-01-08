"Не хватает воображения": премьер Дании ответила Трампу, допустившему взятие Гренландии силой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, реагируя на заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности применения силы для взятия под контроль Гренландии, сказала, что не может такого представить.

Об этом Фредериксен сказала в интервью телеканалу TV 2, сообщает "Европейская правда".

По словам датского премьера, она не может поверить в возможность того, что США применят военную или экономическую силу для обеспечения контроля над Гренландией.

"У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого", – отметила она.

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Фредериксен подчеркнула, что США – "самый важный и ближайший союзник" Дании.

Глава датского правительства добавила, что не хочет торговой войны с США.

"Я думаю, что мы должны продолжать торговать друг с другом и делать это должным образом", – указала Фредериксен.

Она резюмировала, что бороться друг с другом экономическими средствами – это не лучший путь.

Накануне сообщалось, что Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Трамп неоднократно выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.