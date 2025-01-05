На Курщине в боях на стороне РФ погиб сербский боевик, депортированный из Румынии как шпион

Сербский наемник Братислав Живкович, которого в 2017 году объявили персоной нон грата в Румынии из-за шпионажа в пользу России, погиб во время боев в Курской области.

На это обратил внимание румынский портал Digi24, сообщает "Европейская правда".

О смерти Живковича сообщили пророссийские Telegram-каналы, отметив, что тот погиб "в тяжелых боях за освобождение Курской области". Официальная Сербия до сих пор не комментировала эти сообщения.

Живкович воевал на стороне России против Украины еще с 2014 года как командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организации четников.

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Фото: Digi24

В 2017 году по решению суда его выслали из Румынии из-за шпионажа в пользу России: серб несколько раз фотографировал военные радары на побережье Черного моря и передавал их GPS-координаты.

Годом позже его арестовали в Сербии по обвинению в участии в военных действиях на стороне иностранного государства, но позже отпустили.

В Украине против Живковича также возбудили уголовное дело по факту вербовки иностранцев для участия в войне против Украины.

Напомним, в Финляндии судят основателя и бывшего командира военной группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) за совершение военных преступлений на востоке Украины.