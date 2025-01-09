Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль

Министр обороны Рустем Умеров утверждает, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") уже согласовано и должно состояться в феврале.

Об этом он сказал после заседания в формате "Рамштайн" в Германии в четверг, 9 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Умерова, "мы уже отметили, что в феврале проводим следующий „Рамштайн".

"Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (центр координации помощи под эгидой НАТО. – Ред.), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или солировать, потому что это с Украиной вместе делается", – добавил он.

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Министр отметил, что сейчас "никаких проблем не вижу, потому что мы уже согласовали следующий „Рамштайн".

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос о сохранении формата будет решать следующая администрация, но он является важным для Киева и партнеров.