Остин о сохранении "Рамштайна": этот формат важен для партнеров

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос о сохранении формата Контактной группы по вопросам Украины будет решать следующая администрация, но он является важным для Киева и партнеров.

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения заседания в формате "Рамштайн" в Германии в четверг, 9 января, сообщает "Европейская правда".

По словам Остина, "Рамштайн" является важным "не только для Украины, но и для США, для Европы и для всего мира", отметив двухпартийную поддержку Конгресса в этом плане.

"Я сегодня не раз слышал от своих коллег из первых уст, что они действительно считают это ("Рамштайн". – Ред.) важным, и что они действительно верят, что этот формат сыграл важную роль", – указал глава Пентагона.

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Он признал, что формат Контактной группы по вопросам Украины – "очевидно, не единственный формат, который может работать", но подчеркнул, что партнеры "считают, что это важно".

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.