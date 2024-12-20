В результате атаки РФ на Киев повреждены посольства Португалии и еще ряда стран

МИД Португалии вызвал поверенного в делах России в Лиссабоне после того, как в результате российской ракетной атаки в пятницу утром было повреждено португальское посольство в Киеве.

Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что повреждение посольства заслуживает строгой дипломатической реакции.

Повреждения были незначительными: выбиты окна и деформированы двери. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Помимо португальского посольства, пострадали также дипломатические представительства Аргентины, Албании и Черногории. По словам Паулу Ранжела, есть несколько дипломатических объектов, которые "находятся в одном здании".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий уточнил, что повреждены посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

"В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолка. Это варварские нападения на дипломатические учреждения, вы знаете, что это повсюду в мире пересечение всех возможных красных линий и международных правил", – сказал он на брифинге в пятницу.

"Это заслуживает самого сурового осуждения, любое нападение Российской Федерации на Украину и город Киев заслуживает нашего осуждения. Но абсолютно неприемлемым является то, что могут быть нападения, которые влияют на дипломатические объекты", – заявил португальский министр.

По словам министра иностранных дел, "временный поверенный в делах Российской Федерации был вызван в министерство, поскольку посол не находится в Лиссабоне, чтобы можно было подать официальный протест", поскольку "абсолютно неприемлемо, согласно всем международным дипломатическим правилам, чтобы могли происходить нападения на дипломатические миссии в столице Украины".

Пауло Ранжел заверил, что безопасность посольства была "всегда гарантирована" и с "систематическим подкреплением". Министр напомнил, что за последние три года сотрудники "несколько раз не выходили на работу на территории посольства", и "это случалось несколько раз".

"Это часть сценария, в котором, очевидно, есть риски. Особенно личные риски. В любом случае, понятно, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы было влияние, не говоря уже о том, чтобы атака была целенаправленная, на любое дипломатическое учреждение, на любую страну", – заявил он.

Сейчас это "позиция Португальской Республики в отношении Российской Федерации, другие шаги будут сделаны на другом уровне, чуть позже", – пояснил он после вопроса о том, какой будет позиция Европейского Союза.

Отметим, во время российской комбинированной атаки в ночь на 20 декабря противовоздушная оборона уничтожила пять баллистических ракет, которые летели на Киев, и 40 вражеских дронов в восьми областях Украины, еще 20 беспилотников – не достигли целей.

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Киеву 20 декабря и заявила, что США вместе с партнерами предоставляют Украине усиленную помощь в сфере безопасности.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская атака на Киев 20 декабря продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.