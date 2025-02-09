Финляндия зафиксировала нарушение своего воздушного пространства правительственным самолетом РФ

Российский правительственный самолет, который двигался над Финским заливом, мог на несколько минут залететь в воздушное пространство Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

Финское правительство сейчас говорит о "подозрении в нарушении воздушного пространства". Вероятный инцидент произошел западнее стратегического полуострова Ханко, расположенного к западу от Хельсинки, 7 февраля около 17:15.

"Российский самолет мог находиться в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут", – отметили в заявлении.

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Детали инцидента выясняет Пограничная служба Финляндии.

"Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Ранее на этой неделе норвежские F-35 перехватили российскую ударную авиационную группу на Крайнем Севере.

Также в Финляндии пытаются вернуть обратно подростка, который перешел закрытую границу с Россией и оказался в центре для несовершеннолетних правонарушителей. РосСМИ пишут, что это 13-летний парень из семьи украинцев, получивших временную защиту в Финляндии.