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Зеленский анонсировал приезд представителей команды Трампа на этой неделе

Новости — Понедельник, 10 февраля 2025, 19:19 — Ирина Кутелева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся визиты представителей команды главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвиньо, его цитирует "Суспільне".

Он отметил важность сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, а также на "общем видении главных вещей".

"Мы будем работать очень сильно. На этой неделе будут некоторые люди из команды президента Трампа, серьезные, у нас в Украине, и в моей команде будут отдельные встречи, разговоры, работа", – заявил президент.

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При этом он не уточнил, кто именно из представителей команды Трампа приедет в Украину.

Он также напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности у него будет "ряд встреч, в частности с вице-президентом США".

Недавно СМИ сообщили, что на следующей неделе должен посетить Украину спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

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Зеленский Трамп
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