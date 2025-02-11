Побег генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь

Польщу сколихнула резонансна подія. 31 січня поліція затримала колишнього міністра юстиції та генерального прокурора Збігнева Зьобро. Причому відразу після його інтерв’ю в прямому ефірі одного з телеканалів.

Це стало переломним моментом у розслідуванні справи Pegasus – гучного скандалу, що розгортається в Польщі вже кілька місяців, а також кульмінацією тривалої конфронтації між Зьобро та чинною владою, яка розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління "Права і справедливості".

Зьобро, який раніше відмовлявся з’являтися на допити до Слідчого комітету Pegasus, був змушений відповісти перед законом після рішення суду про його примусову доставку.

Зазначена ситуація та можливий подальший розвиток подій можуть вплинути на політичну ситуацію у Польщі, зокрема виборчу кампанію, яка нещодавно стартувала.

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Інтерв'ю як спосіб уникнути арешту

Перш за все, варто зазначити, що Pegasus – це система, створена ізраїльською компанією NSO Group для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю.

За допомогою цього програмного забезпечення можна не лише прослуховувати розмови із "зараженого" смартфона, а й отримати доступ до інших даних, що зберігаються на ньому. Згідно з висновками Canadian Citizen Lab, Pegasus використовувався у Польщі для шпигування за опозиційними політиками.

Слідчий комітет Pegasus своєю чергою займається перевіркою законності, правильності та доцільності дій, які здійснювалися польськими урядовими структурами з використанням цього програмного забезпечення з листопада 2015 по листопад 2023 року.

Йдеться про можливі незаконні прослуховування політиків, журналістів та громадських активістів під час правління партії "Право і справедливість" ("ПіС").

Одне з ключових завдань комісії – визначити, хто саме санкціонував закупівлю Pegasus та подібних інструментів для польської влади та як вони використовувалися проти журналістів і опозиційних політиків.

Скандал навколо Pegasus виник після виявлення, що уряд "ПіС" використовував це програмне забезпечення для стеження за майже 600 особами, включаючи журналістів та опозиційних політиків.

Слідча комісія Сейму була створена для розслідування цих звинувачень. Одне з ключових її завдань – визначити, хто саме санкціонував закупівлю Pegasus та подібних інструментів для польської влади.

Збігнев Зьобро, який обіймав посаду міністра юстиції до 2023 року, був ключовою фігурою в цьому розслідуванні.

Його відмова співпрацювати з комісією та неявка на засідання призвели до рішення Окружного суду Варшави про його примусову доставку.

Річ у тім, що ексміністр неодноразово залишав Польщу, пояснюючи це необхідністю лікування за кордоном. За його словами, він проходить реабілітацію в Брюсселі.

Зазначене суттєво ускладнювало слідство, оскільки комісія, що займається розслідуванням скандалу Pegasus, вимагає доступу до ключових фігурантів для встановлення обставин використання шпигунського програмного забезпечення.

Слідчий комітет розглядає питання, чи не було затягування розслідування навмисною тактикою з боку Зьобро та його соратників, щоб уникнути відповідальності.

Окрім того, Зьобро публічно заявляв, що він не буде добровільно з’являтися перед комісією. Адже, на його думку, це незаконно. "Рішення (Конституційного суду. – Ред.) від 10 вересня (2024 року. – Ред.), яке заборонило комісію Pegasus, є обов’язковим до виконання. Це означає, що цей комітет не може працювати", – стверджує він.

З огляду на те, що колишній міністр кілька разів не з’являвся на засідання слідчої комісії Pegasus, остання звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на його затримання та примусове доставлення на допит. Що й було зроблено 31 січня.

Втім, вдалося це не одразу, оскільки ворота будинку Зьобро правоохоронцям ніхто не відчинив.

І лише після того, як ексочільник Мін’юсту з’явився в прямому ефірі TV Republika, він, залишивши студію, здався поліції.

Та це ще не все. Затримання 31 січня вийшло невдалим – Сейм, який мав затвердити зняття депутатської недоторканості, вже завершив роботу – стратегія із телеінтерв'ю спрацювала.

Це дозволило Зьобро уникнути арешту, після чого він заявив, що покидає країну – нібито для лікування.

5 лютого регламентний комітет Сейму, за клопотанням депутата і адвоката Романа Гертиха, рекомендував нижній палаті парламенту зняти недоторканність із Зьобро (щоправда – по іншій справі – що стосується звинувачення у виведенні коштів з компанії Polnord).

Проте важливе інше – на цей момент колишній міністр вже був за кордоном. І навряд чи найближчим часом повернеться.

Тож не виключено, що вироки будуть винесені за його відсутності, а сам Зьобро спробує отримати політичний притулок в сусідній Угорщині.

Невинна жертва чи топзлочинець?

Щоб зрозуміти політичні наслідки цього скандалу, варто пояснити, ким був Збігнев Зьобро в системі влади "ПіС".

Лідер партії "Суверенна Польща", яка за урядування "ПіС" була молодшим партнером цієї політсили (і яка зараз пішла на об’єднання із партією Ярослава Качинського), завжди вважався найбільшим консерватором та найбільш правим політиком у попередній системі влади.

Саме він був ідеологом де-факто повної заборони абортів.

Займаючи подвійну посаду міністра юстиції та генерального прокурора, Зьобро був відомий також своєю роллю в суперечливій судовій реформі, яка викликала різку критику з боку Європейського Союзу. У період його керівництва Міністерством юстиції Польща ухвалила закони, які, за оцінками Брюсселя, підривали незалежність судової системи.

Як наслідок, ЄС заморозив мільярди євро з Фонду реконструкції для Польщі, вимагаючи повернення до демократичних норм в сфері правосуддя.

Зрештою, і вже згаданий скандал із Pegasus суттєво погіршив становище Польщі на європейській арені.

Використання шпигунського програмного забезпечення для можливого незаконного стеження додало аргументів щодо відкату демократичних свобод у країні.

Також, як вважається, Зьобро активно зловживав своїми посадовими повноваженням, причому не лише для політичних цілей, але й для особистих. Один із найбільш гучних випадків – переслідування лікарів, що у 2006 році лікували його батька від онкології. І хоча лікування було невдалим, провідні медичні фахівці Польщі стверджують, що провини лікарів у цьому немає.

Що не завадило Зьобро, прийшовши до влади у 2016 році, використовувати всі свої можливості для засудження цих лікарів – у цій справі він також може незабаром отримати звинувачення.

Зрештою, ексзаступник Зьобро Марчин Романовський отримав звинувачення за нецільове використання коштів Фонду справедливості – замість допомоги жертвам злочинів, ці кошти спрямовувалися на політичні цілі – і явно робив це за підтримки свого керівника

Показово, що зараз Романовський отримав політичний притулок в Угорщині, викликавши кризу у відносинах Варшави та Будапешта.

А зважаючи на те, що угорський прем'єр Віктор Орбан обіцяв продовження практики надання політичних притулків представникам попередньої влади Польщі, ймовірність повторення такого сценарію щодо Зьобро є дуже високою.

За таких обставин справа Збігнева Зьобро стає черговим випробуванням для польської політичної сцени напередодні президентських виборів, запланованих на травень 2025 року.

Представники нинішньої влади використовують скандал Pegasus для критики попередників.

Так, прем’єр-міністр Дональд Туск і його партія "Громадянська платформа" використовують цей скандал для демонстрації розриву з політикою "ПіС". На тлі боротьби за президентське крісло новий уряд Польщі демонструє, що готовий до радикальних дій у справі очищення політичного простору від корупції та зловживань.

Водночас прихильники партії Зьобро й "ПіС" вбачають у розслідуванні політичне переслідування, що може мобілізувати консервативний електорат.

Невдача нинішньої влади з арештом Зьобро лише посилює опозицію – наразі ця історія виглядає для них явно більш виграшною, аніж для уряду.

Чи стане справа Зьобро точкою неповернення для польського політикуму – покаже час.

Але очевидно одне: 2025 рік у Польщі розпочався з масштабного політичного землетрусу, наслідки якого можуть змінити політичний ландшафт республіки.

Автори:

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,

Юрій Панченко, редактор "Європейської правди"