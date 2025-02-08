Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом прежде всего хочет обсудить гарантии безопасности.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

В интервью Зеленский заявил, что для него важно встретиться с Трампом до того, как американский президент встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Это очень важно, иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Все-таки важно, чтобы партнеры сначала обсудили свои вопросы, а потом уже вели разговор с врагом", – отметил он.

Реклама:

Зеленский сказал, что гарантии безопасности – это главный вопрос, который он хочет обсудить с Трампом.

"А будущее строится на экономике – где мы есть, что мы есть, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы, которые имеют работу, должны жить лучше. И для этого у нас есть абсолютно все – нам нужен мир", – отметил он.

Также Зеленский добавил, что не знает, о каких "компромиссах можно говорить за столом переговоров, мы до этого еще не дошли".

"Важно, чтобы люди понимали, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы от России", – подытожил он.

В этом же интервью Зеленский сказал, что в рамках потенциальной "сделки" с администрацией Трампа США и Украина могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.

7 февраля Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским уже на следующей неделе.

На уточнение журналистов, как может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. – Ред.) не собираюсь".

А в тот же день украинский президент заявил, что "следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии", в частности планируются встречи и переговоры на уровне команд с администрацией Трампа.