Фицо: Словакия имеет "моральное право" рассуждать об остановке поставок газа в Украину

Словакия имеет "моральное право" рассмотреть пути прекращения поставок газа в Украину, идущего через словацкую территорию.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видео, размещенном в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Фицо ранее неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского за прекращение Киевом поставок российского газа через украинскую территорию в начале января

По словам Фицо, на прошлой неделе Украина начала снова получать газ через резервный трубопровод из Словакии после российских атак на ее газовые объекты, поставщиками этого газа являются иностранные компании.

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"Это газ, без которого бы Украина замерзла. Словакия к этому не причастна. Поставщиками являются иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть способы прекращения поставок в Украину около 7,5 миллиона кубометров газа в день, что является иностранными поставками из Европы", – заявил Фицо.

Фицо также сказал, что неспособность ЕС конкурировать с Соединенными Штатами приведет к тому, что Европа будет покупать больше нефти и газа у США. Это, по его словам, заменит зависимость от поставок сырья с Востока на зависимость от Запада.

Премьер-министр Словакии повторил свое утверждение, что, по его мнению, война в Украине устраивает западные страны, поскольку они хотят ослабить Россию.

Он добавил, что этого не произойдет, и что Украина, которая уже почти три года сопротивляется российскому военному вторжению, заплатит за это высокую цену.

Ранее Фицо жестко критиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Кроме того, в связи с остановкой транзита газа Фицо озвучил список угроз в адрес Киева, среди которых – применение вето на решение ЕС по Украине.