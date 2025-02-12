Естонська розвідка: Китай допомагає Росії обходити санкції та постачає компоненти для дронів

Зовнішня розвідка Естонії заявила, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, ставши центром контрабанди критично важливих західних компонентів для московських збройних сил.

Про це естонська розвідка написала у своєму щорічному звіті про національну безпеку, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

За даними естонських розвідників, близько 80% таких компонентів, що потрапляють до Росії, зараз надходять з Китаю.

За попередніми українськими повідомленнями, приблизно 60% іноземних деталей, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надійшли через Китай.

Реклама:

Естонці зазначають, що Китай є "основним центром імпорту високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в Росію в обхід західних санкцій".

У звіті наголосили, що Росія не має внутрішніх альтернатив для запчастин для безпілотників, тому вони здебільшого постачаються із Заходу.

"Китайський уряд сприяє двосторонньому співробітництву і таємним передачам компонентів подвійного призначення через приватні компанії", – зазначили там.

Естонська розвідка зауважила, що такий підхід, "ймовірно, зменшить залежність Росії від західних компонентів і, в довгостроковій перспективі, може підірвати здатність Заходу впливати на цю сферу".

За даними естонської розвідки, до схем, ймовірно, залучені офіси західних компаній у Китаї.

"Китайські інтереси тут полягають у тому, щоб не допустити програшу Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", – заявив журналістам у відеозв'язку генеральний директор служби Каупо Росін.

Звернемо увагу, що у грудні 2024 року Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Нещодавно у дослідженні ГО Ради економічної безпеки України йшлося про те, що Росії вдалося закупити понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, компонентів і витратних матеріалів до них на $18,2 млрд протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року. Найбільше надійшло з Китаю.

А очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне нещодавно заявив, що припинення участі Північної Кореї у російсько-українській війні вимагає посилення санкцій, посилення дипломатичного тиску на Китай і перехоплення поставок озброєнь за допомогою розвідки і військово-морської співпраці.