На территории Молдовы обнаружили дрон, которые РФ использует во время атак на Украину

В Молдове сообщили об обнаружении беспилотника в поле недалеко от населенного пункта Салчия Тараклийского района.

Заявление молдавской полиции приводит TV8, сообщает "Европейская правда".

Территория, где обнаружили дрон, оцеплена, специалисты взрывотехнического отдела должны ее детально обследовать. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатых веществ в дроне не обнаружено.

Nokta

Никаких рисков и опасностей для безопасности граждан в этом районе нет. Расследование на месте продолжается.

Реклама:

Полиция обращается к гражданам, которые обнаружат упавшие на землю дроны или другие подозрительные устройства, – не приближаться к ним и не прикасаться, а немедленно сообщить в полицию по номеру экстренной службы.

РФ часто использует подобные дроны без взрывчатки во время атак на Украину для истощения систем противовоздушной обороны.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.